Задача: создать сайт - каталог недвижимости.

Необходимо использовать публичный фреймворк или коммерческие системы - 1С-Битрикс к примеру.

Дизайн всех страниц полностью готов и сверстан. Функциональность стандартная, пример - zdi.ru (текстовые страницы + каталог, где есть поиск как по домам в целом, так и поквартирно). Сроки выполнения - комфортные (не "позавчера надо было").

В заявке указывайте платформу, на которой будет выполнено задание и стоимость работ.

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уточнение:

техзадания нет, надо сделать клон вышеуказанного проекта, изменения и отличия же будут затем (после сдачи клона) вноситься отдельно (с отдельным тз и оплатой)