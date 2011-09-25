Здравствуйте. Необходима 1 статическая страница (сайт-визитка) с внушительным и красивым, строгим дизайном. Достаточно будет оформленного файла HTML. Тематика сайта: Помощь в оформлении разрешения на работу УФМС для иностранных граждан. ...
Сайт на 1С-Битрикс
Сайт под ключ для театра.
Только на 1С-Битрикс: Управление сайтом – Стандарт
Срок 20-25 дней.
ТЗ и макеты прилагаются.
Указывайте цену и сроки иначе не отвечу!
Заявки фрилансеров
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