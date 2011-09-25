Здравствуйте. Необходима 1 статическая страница (сайт-визитка) с внушительным и красивым, строгим дизайном. Достаточно будет оформленного файла HTML. Тематика сайта: Помощь в оформлении разрешения на работу УФМС для иностранных граждан. ...
Создание сайта автозапчастей
Мне интересны:
BIGACE
Drupal
WebAsyst
Есть вопросы по WebAsyst
Сколько будет включено приложений? Их там 10 шт.
Код открытый?
Лицензия платная?
теперь к делу, нужен сайт автозапчастей, варианты на чем делать написаны выше, но выслушаю другие мнения если они будут аргументированы.
Автозапчасти нужны с базой запчастей ТЕCDOC кажется называется.
от вас цены и сроки, цена не должна увеличиваться в процессе работы!
Дизайн и верстку предоставлю.
Заявки фрилансеров
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