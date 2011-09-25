Создание сайта автозапчастей

Мне интересны:

ASP.NET

BIGACE

Drupal

WebAsyst

Есть вопросы по WebAsyst

Сколько будет включено приложений? Их там 10 шт.

Код открытый?

Лицензия платная?

теперь к делу, нужен сайт автозапчастей, варианты на чем делать написаны выше, но выслушаю другие мнения если они будут аргументированы.

Автозапчасти нужны с базой запчастей ТЕCDOC кажется называется.

от вас цены и сроки, цена не должна увеличиваться в процессе работы!

Дизайн и верстку предоставлю.