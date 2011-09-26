Дорогой и некоммерческий проект онлайн-радио

Всем првиет

планирую запустить большой и дорогой проект онлайн-радио не с коммерческим характером.

для примера вот www.rts.fm

- имеется собственный веб-дизайнер, который будет помогать при создании сайта (http://kotyarochkin-art.com/)

нужен креативный программист, который мыслит не стандартно и серьёзно относится к делу.

- сайт должен быть русский / английский

- HTML5 и FLASH протоколы, язык программирования (примерно как тут rts.fm)

- на сайте с помощью плеера будет транслироваться видео и аудио поток в режиме LIVE (как тут rts.fm)

- выделенный сервер уже стоит и программное обеспечение для трансляции уже установлено. (хостинг и домен уже есть)

- на сайте должна быть регистрация пользователей (как тут rts.fm)

+ множество всяких доработок, мелочей

сроки выполнения - нету

оплата договорная

оставляйте свои заявки, контакты или присылайте мне в личку.

начинающих или с маленьким стажем просьба не писать.

буду рад сотрудничеству