Cоздание сайта-визитки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен67 заявок782 просмотра

Прошу прощения за повторное размещение проекта. Изначально плохо сформулировал задачу из-за некомпетентности в данном вопросе.

Необходимо создать красивый сайт-визитку для фирмы, занимающейся алмазной резкой бетона и сверлением отверстий. Объем - от одной до 4-х страничек. Содержание - перечень услуг, ориентировочные цены на услуги, фотографии, контакты. Также необходимо разместить счетчик посещений и ссылку на главный сайт компании (уже есть).

Также необходимо зарегистрировать домен и размесить сайт на хостинге. Сумма бюджета не критичная а ориентировочная. Оплата - наличный или безналичный расчет (Для Киева и Украины соответственно) или WEBMONEY для зарубежных.

P.S. Просьба не выражатся типа CMS Joomla 1.5. - это ни о чем не говорит, если можно - все языком "чайников"

Joomla
14 лет назад
teplis
Олег 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$100
5 дней
Молодец Юрий, сразу уловил идею, реализовал в заявленный срок и с высоким качеством. Создал сайт такой, как я хотел, предоставил инструкции по администрированию, помог с хостингом и доменом. В процессе работы давал дельные советы и грамотные консультации. Работой Юрия очень доволен, буду обращатся еще.
Отличный заказчик! Приятен в общении и доступно объясняет то, что хочет увидеть в результате. Надеюсь будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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