Требуется сделать продающий одностраничник для сбора контактов в обмен на бонусы (книга, курс). Важное - к нему прикрепить MailChimp. Сразу в заявке присылайте примерны одностраничниов, которые вы делали. Нет желания и времени ...
Cоздание сайта-визитки
Прошу прощения за повторное размещение проекта. Изначально плохо сформулировал задачу из-за некомпетентности в данном вопросе.
Необходимо создать красивый сайт-визитку для фирмы, занимающейся алмазной резкой бетона и сверлением отверстий. Объем - от одной до 4-х страничек. Содержание - перечень услуг, ориентировочные цены на услуги, фотографии, контакты. Также необходимо разместить счетчик посещений и ссылку на главный сайт компании (уже есть).
Также необходимо зарегистрировать домен и размесить сайт на хостинге. Сумма бюджета не критичная а ориентировочная. Оплата - наличный или безналичный расчет (Для Киева и Украины соответственно) или WEBMONEY для зарубежных.
P.S. Просьба не выражатся типа CMS Joomla 1.5. - это ни о чем не говорит, если можно - все языком "чайников"
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