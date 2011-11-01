Разработать сайт-визитку (юридическая тематика)

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Завершен19 заявок582 просмотра

Нужно сделать сайт "под ключ".Дизайн сайта (2 страницы).На главной странице нужна форма обратной связи для консультации,отзывы,информация о компании,контакты. Главный критерий выбора исполнителя - стоимость работы.

14 лет назад
ANDRE777
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dizbest_web
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$40
14 дней
Спасибо за работу!Все было выполнено в срок!Корректировка выполнялась очень оперативно и с учетом пожеланий!С удовольствием продолжу дальнейшее сотрудничество!Всем рекомендую!
Лучший работодатель в моей недолгой практике. Терпеливый. Понятно формирует задачу. Инициатива со стороны исполнителя приветствуется. Ловите момент, когда появляются новые предложения! Не пожалеете!

Заявки фрилансеров

dizbest_web
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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