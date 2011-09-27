Прошу прощения за повторное размещение проекта. Изначально плохо сформулировал задачу из-за некомпетентности в данном вопросе. Необходимо создать красивый сайт-визитку для фирмы, занимающейся алмазной резкой бетона и сверлением отверстий. Объем - от одной ...
Сайт одностраничник на html
Нужен сайт одностраничник на html
Цель сайта - подписка пользователя на бесплатную рассылку
От вас макет + верстка
Нужно срочно и не дорого
Заявки фрилансеров
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