Сайт одностраничник на html

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки134 просмотра

Нужен сайт одностраничник на html

Цель сайта - подписка пользователя на бесплатную рассылку

От вас макет + верстка

Нужно срочно и не дорого

HTML
14 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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