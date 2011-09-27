Создать CMS и каталог под нее

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок202 просмотра

Добрый день.

Интересует создание индивидуально CMS под потребности Каталога предприятий, товаров/услуг, баннерной системы.

Каталог должен быть реализован на 52 языках - но постепенно, методом подключения новых языков.

Скрытые данные заявок

Прошу в Приват не писать от Вас нужно несколько слов о Вашей роботе - цена, сроки.

Портфолио и отзывы я просмотрю сам. И тогда обращусь с вопросом/предложением.

14 лет назад
advogado
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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