1) Нужно создавать в psd файл слоями следующая картинка, там указанны: -страница для документов -буклет информативный -визитная карточка -почтовый конверт 2) внедрить контактная информация на готовые ...
Оформить объявление
Необходимо графически оформить текст объявления. В объявлении необходимо задействовать логотип (уже готов).
Формат А4 (можно сделать сразу 2 экземпляра на А3) + было бы желательно сделать оптимизацию под А3.
Текст объявления во вложении, логотип вышлю в процессе.
Сроки 1 день.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт15 лет назад
Планируется двигаться в нескольких из возможных сегментах: Гинекология Урология Педиатрия ЛОР Терапия Сотрудники аптек. Из текущего фирменного стиля - корпоративные цвета - синий/красный/белый, но так как ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть почти готовые версии плаката А2 и листовки, делал дизайнер, потом пропал, от него остались картинки в jpeg формате. Нужно перерисовать и подготовить файлы для печати в типографии.Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать макет визитки. Все исходники уже есть. Интересует стоимость и портфолио.Завершен15 лет назад
- $10
Создание цветного рекламного модуля для газеты 128х81Завершен15 лет назад
Нужна хорошая стильная визитка для интернет-магазина по ноутбукам. Если отвечаете - показывайте пожалуйста свои работы.. Бюджет оговаривается.Завершен15 лет назад
Есть двуязычная визитка с двумя логотипами на каждой стороне (jpeg). Необходимо отрисовать в векторе за выходные. Кто возьмется? Победителю высылаю файл по почтеЗавершен15 лет назад
- $50
Нам нужна подробная консультация от того кто занимается типографским изготовлением визиток . задача изготавливать переодически визитки черно белые, полноцвет, с тиснением, с узорами и т.д 1)Какое используется оборудование 2)Какие материалы расходные 3)Технология ...Завершен15 лет назад
- $137
Нужно сверстать книжку указанного формата . Должно быть сделано точно как в образце. Желательно завтра к 12.00. Верстка в Quark (если можно в 5 версии, если нет, то тогда в 8). Книга использует два ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн упаковки и инструкции к персональному трекеру. Все материалы с описанием находятся во вложениях. Перед тем как приступить к верстке материалов, необходимо предложить концептуальный внешний вид (лицо) упаковки и инструкции, ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт15 лет назад