Оформить объявление

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок292 просмотра

Необходимо графически оформить текст объявления. В объявлении необходимо задействовать логотип (уже готов).

Формат А4 (можно сделать сразу 2 экземпляра на А3) + было бы желательно сделать оптимизацию под А3.

Текст объявления во вложении, логотип вышлю в процессе.

Сроки 1 день.

15 лет назад
GoshaRoot
Георгий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Приятно было работать, минимум вопросов, отличный результат, сразу видно что человек не новичок и с разумными ценами, результатами более чем доволен, спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятный во всех отношениях заказчик. Четко составил ТЗ, поэтому работать было просто и легко. Оплата поступила мгновенно. Все замечательно.

Заявки фрилансеров

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад