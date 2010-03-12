Планируется двигаться в нескольких из возможных сегментах: Гинекология Урология Педиатрия ЛОР Терапия Сотрудники аптек. Из текущего фирменного стиля - корпоративные цвета - синий/красный/белый, но так как ...
Корпоративный дизайн
1) Нужно создавать в psd файл слоями следующая картинка, там указанны:
-страница для документов
-буклет информативный
-визитная карточка
-почтовый конверт
2) внедрить контактная информация на готовые шаблоны
3) тиражировать визитные карточки в 3 экземплярах с контактной информации
P.S. Исходники PSD и CDR стоят 35 USD, если делать только PSD, можно разделять сумму?
http://www.templatemonster.com/corporate-identity/17431.html
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