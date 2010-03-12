Корпоративный дизайн

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Закрыт11 заявок338 просмотров

1) Нужно создавать в psd файл слоями следующая картинка, там указанны:

-страница для документов

-буклет информативный

-визитная карточка

-почтовый конверт

2) внедрить контактная информация на готовые шаблоны

3) тиражировать визитные карточки в 3 экземплярах с контактной информации

P.S. Исходники PSD и CDR стоят 35 USD, если делать только PSD, можно разделять сумму?

http://www.templatemonster.com/corporate-identity/17431.html

HTML
15 лет назад
eyeland
Лаур 
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16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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