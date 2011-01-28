Плакаты А3 и А4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен37 заявок445 просмотров

Нужен дизайн 2-х плакатов (А3 и А4 формата).

Плакаты должны быть разные!

Сообщайте цену, желательно портфолио.

P.S. - Пишите реальные сроки! И не берите заказ если не сможете сделать!!

14 лет назад
unwell
Андрей 
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$70
7 дней
Отличный дизайнер! Поражаюсь с какой легкостью у Дениса получаются столь качественные и красивые иллюстрации. Что тут скажешь профессионал своего дела. Рекомендую!
Хороший заказчик, знает чего хочет, с оплатой проблем не было!

Заявки фрилансеров

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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