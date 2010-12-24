Надо, разработать дизайн новогодней открытки + добавить текст поздравления. ТЗ Тема: Депутат Сельской рады, поздравляет с Новым годом и Рождеством НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ. ...
Перевести из Фотошопа в Корел
Есть файл, сделанный в фотошопе с цветами по слоям. Должен быть в Кореле (cdr).
Но не автоматический перевод, а с правкой всех деталей. Детали тонкие. 8 цветов.
Нужно за 2 дня.
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