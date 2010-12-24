Перевести из Фотошопа в Корел

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка357 просмотров

Есть файл, сделанный в фотошопе с цветами по слоям. Должен быть в Кореле (cdr).

Но не автоматический перевод, а с правкой всех деталей. Детали тонкие. 8 цветов.

Нужно за 2 дня.

14 лет назад
TT345
Юлия 
52 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

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