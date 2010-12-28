Срочно сделать календарь

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок288 просмотров

Добрый вечер!

Требуется разработать макет настольного перекидного календаря.

Материалы выбранному исполнителю.

14 лет назад
piar07
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Спасибо, как всегда отлично!
Было приятно сотрудничать с Вами!

Заявки фрилансеров

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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