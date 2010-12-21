Оформить новогодний подарочный сертификат

В приложении - макет с текстом подарочного сертификата.

Нужно сделать "простенько, но миленько" - добавить какое-то оформление на ваш вкус, может рамку, как часто бывает у сертификатов, может новогодние картинки по углам - в общем, чтобы выглядело симпатично, было приятно получить в руки как подарок.

Нужен минимум изысков и сложностей.

Мы будем высылать этот файл по эл.почте участникам акции, они могут его распечатать на своих доступных принтерах (в т.ч. только черных), либо перешлют другу в порарок по эл.почте.

Разумеется, можно менять шрифты и цвета шрифтов. Неизменным остается только логотип и его цвет, и пропорции, в которых заключена важность информации.

И вопрос - можно ли результат получить в виде файла Ворд, чтобы человек, который получит этот сертификат, мог впечатать сам имя своего друга, которому будет дарить? Или лучше не связываться?