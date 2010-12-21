Оформить новогодний подарочный сертификат

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок220 просмотров

В приложении - макет с текстом подарочного сертификата.

Нужно сделать "простенько, но миленько" - добавить какое-то оформление на ваш вкус, может рамку, как часто бывает у сертификатов, может новогодние картинки по углам - в общем, чтобы выглядело симпатично, было приятно получить в руки как подарок.

Нужен минимум изысков и сложностей.

Мы будем высылать этот файл по эл.почте участникам акции, они могут его распечатать на своих доступных принтерах (в т.ч. только черных), либо перешлют другу в порарок по эл.почте.

Разумеется, можно менять шрифты и цвета шрифтов. Неизменным остается только логотип и его цвет, и пропорции, в которых заключена важность информации.

И вопрос - можно ли результат получить в виде файла Ворд, чтобы человек, который получит этот сертификат, мог впечатать сам имя своего друга, которому будет дарить? Или лучше не связываться?

14 лет назад
AllaTaO
Любовь 
52 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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