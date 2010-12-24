Дизайн новогодней открытки

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Закрыт8 заявок254 просмотра

Надо, разработать дизайн новогодней открытки + добавить текст поздравления.

ТЗ

Тема:

Депутат Сельской рады, поздравляет с Новым годом и Рождеством НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ.

Что должно быть на открытке:

Новогодняя елка с игрушками

Снег

Кролик и Кот

Формат:

А5 или 9см*20см

Подогнать под печать на фото бумаге

БЮДЖЕТ - 50 грн

Сроки до 13 00 - 28,12,10

14 лет назад
koev-studio
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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