Верстка

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Закрыт11 заявок316 просмотров

Требуется верстальщик для верстки текста после перевода (инструкция с большим количеством надписей к схемам и иллюстрациям). Исходный формат нередактируемый PDF, MS Word на выходе нужен PDF. Присылайте, пожалуйста, резюме с указанием опыта и тарифов за страницу, а также объема работ, который можете выполнить 31-го декабря.

14 лет назад
jamaliya
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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