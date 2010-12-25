Требуется верстальщик для верстки текста после перевода (инструкция с большим количеством надписей к схемам и иллюстрациям). Исходный формат нередактируемый PDF, MS Word на выходе нужен PDF. Присылайте, пожалуйста, резюме с указанием опыта и тарифов за страницу, а также объема работ, который можете выполнить 31-го декабря.