Нужно сделать картинки

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Завершен4 заявки139 просмотров

Нужно сделать 2 картинки. 1 для печати в газете. 2 для печати на листе А4.

Надписи:

Заглавная: Пейнтбольный турнир 8 января

В ресторане Охотник.

Начало в 10:00.

Участвовать может любой желающий!

Бронирование мест 8 905 564 00 44

Сделать нужно сегодня до вечера.

Связь здесь или icq 293899.

14 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё сделано быстро и качественно спасибо.
Заказчик понравился умением четко изложить задание, было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад