Нужно сделать 2 картинки. 1 для печати в газете. 2 для печати на листе А4. Надписи: Заглавная: Пейнтбольный турнир 8 января В ресторане Охотник. Начало в 10:00. Участвовать может любой ...
Новогодний коллаж
Нужно сделать из нескольких фотографий красивый коллаж для подарка на новый год. Желательно иметь готовые варианты, что бы хотя бы мог показать какого типа хотелось бы...
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