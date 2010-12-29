Новогодний коллаж

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок245 просмотров

Нужно сделать из нескольких фотографий красивый коллаж для подарка на новый год. Желательно иметь готовые варианты, что бы хотя бы мог показать какого типа хотелось бы...

14 лет назад
DEM90
34 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Nuada
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Nuada
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад