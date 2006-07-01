Дизайн (фото, графика, реклама, полиграфия, рисунки)

Образование:

04.05.2009г -16.06.2010, Кемеровский государственный университет,

Факультет: Биологический

Специальность: Ландшафтный дизайн

Форма обучения: заочная, 2-е высшее.

Июнь 2009 г-окончание курсов дизайн интерьера, ландшафтный дизайн,

Дизайн на ПК.

1998-2003 гг. Российский государственный торгово-экономический университет г. Москва

Факультет: Коммерции и маркетинга

Специальность: Коммерция, диплом с отличием

Форма обучения: очная

2002г. -окончание курсов референта – переводчика при РГТЭУ (английский язык).

1987-1998 –Экономико-математическая гимназия № 1

Опыт работы: 01.07.2006 г. – 28.04.2009 г. – ОАО «Кузбассэнергосбыт»

г. Кемерово

Должность: Экономист Планово-экономического отдела

2003-2006 гг. – Энергосбыт ОАО «Кузбассэнерго»,

г. Кемерово

Должность: Экономист Планово-экономического отдела

2010 г- Настоящее время: ИП Махова М.Н. Дизайн – студия «Виндзор» (дизайн рекламы, фотодизайн, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, художественная фотосъемка)

Профессиональные навыки:

Художественная фотосъемка и последующая обработка кадров

Создание графических иллюстраций

Формирование бюджета доходов и расходов

Составление годовых и текущих смет затрат по источникам финансирования (себестоимости, расходам из прибыли, капитальным вложениям, ремонтному фонду)

Проведение анализа плановых показателей по себестоимости, расходам из прибыли, капитальным вложениям, ремонтному фонду

Расчет калькуляций затрат на оказание разного рода услуг

Составление ожидаемых затрат по источникам финансирования

Проверка сметной документации на оказание услуг по капитальным вложе-ниям

Составление статистических отчетностей формы П-1, 22-жкх.

Умение находить и использовать информацию для ориентировки в текущих проблемах, знание основ делопроизводства, делового этикета, опыт общения с людьми.

Умение работать в программах: Adobe photoshop, Archicad, CorelDraw, «Ру-бин Наш сад», 3D Планировщик, Excel, Word, правовая база «Консультант Плюс», Internet, программа 1-С бухгалтерия, основы 3DMAX.

Умение работать на любом офисном оборудовании.

Знание языков: английский.

Личные качества: ответственность, исполнительность, творческий подход, целеустремлен-ность, желание добиваться высоких результатов, честолюбие, усердие, ком-муникабельность, хорошие навыки межличностного общения, пунктуаль-ность, умение держать документы в порядке.

Другое: музыкальное образование, водительские права категории В. Интересы - музыка, спорт, литература, фотография.