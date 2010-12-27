Междугороднее такси

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт29 заявок404 просмотра

Требуется разработать дизайн визитки, банера и логотипа для междугороднего такси

данные о машине предоставлены в WORD файле

номера телефонов будут предоставлены

14 лет назад
ekim78
Роман 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$60
1 день
ТОП-10
Верстка полиграфии

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии

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