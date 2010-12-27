Разработка рекламной продукции: ситилайты, визитки, буклеты, флаера. для частного отеля. Отель расположен в Киеве. Ответственность за полный цикл – изготовление, утверждение, заказ, доставка. Работа и оплата сдельная и договорная. ...
Междугороднее такси
Требуется разработать дизайн визитки, банера и логотипа для междугороднего такси
данные о машине предоставлены в WORD файле
номера телефонов будут предоставлены
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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