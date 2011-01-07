Интересует создание системы учета заказов и формирования заявок для службы междугороднего такси,со службой доставки грузов в сфере курьерской доставки и ТК, формы для обычных такси не работают полностью и не рассматриваются, доп вопросы все ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
Интернет магазин ВСЕЛЬПО.РФ доставки продуктов питания и товаров для дома, интересует разработка дизайна как главной страницы так и внутренее наполнение Логотоп разработанДизайн сайтов50 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать полный дизайн сайта, логотип фирмы имеется. Доработка каждолй страницы с описанием как работать на сайте, чтоб было понятно для обычного обывателя. www.ekim.ruДизайн сайтов6 исполнителейЗакрыт14 лет назад
- $110
Требуется разработать дизайн визитки, банера и логотипа для междугороднего такси данные о машине предоставлены в WORD файле номера телефонов будут предоставленыВерстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад