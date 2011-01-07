ekim78

Роман ekim78

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание системы учета заказов

    $1000

    Интересует создание системы учета заказов и формирования заявок для службы междугороднего такси,со службой доставки грузов в сфере курьерской доставки и ТК, формы для обычных такси не работают полностью и не рассматриваются, доп вопросы все ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин

    Интернет магазин ВСЕЛЬПО.РФ доставки продуктов питания и товаров для дома, интересует разработка дизайна как главной страницы так и внутренее наполнение Логотоп разработан

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Требуется разработать полный дизайн сайта, логотип фирмы имеется. Доработка каждолй страницы с описанием как работать на сайте, чтоб было понятно для обычного обывателя. www.ekim.ru

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Междугороднее такси

    $110

    Требуется разработать дизайн визитки, банера и логотипа для междугороднего такси данные о машине предоставлены в WORD файле номера телефонов будут предоставлены

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад