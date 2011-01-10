Нужно сделать дизайн баннера для пейнтбольного клуба http://paintball-mo.ru размер будет 1.5м на 3м горизонтальный. Обязательно использование лого(исходник прилагается) и следующих строк: Ярко красочно слово ПЕЙНТБОЛ слева, остальные подробности как свяжемся с исполнителем ...
Нужен дизайн дисконтной карты
Нужен дизайн димконтной карты
Логотип нужно использовать с сайта: www.forma-market.ru (при необходимости вышлю в качестве)
Лицевая сторона:
1. Изобразить логотип
2. Написать: КАРТА ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ
3. Остальное на Ваш вкус.
Левый нижний угол будет занят номером
Оборотная сторона:
Москва, ул. красной сосны, д 2а, павильон 2.9
2. Условия предоставления скидки по данной карте и акции размещены на сайте.
Победитель конкурса
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