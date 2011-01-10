Нужен дизайн дисконтной карты

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен46 заявок1675 просмотров
#1$20

Нужен дизайн димконтной карты

Логотип нужно использовать с сайта: www.forma-market.ru (при необходимости вышлю в качестве)

Лицевая сторона:

1. Изобразить логотип

2. Написать: КАРТА ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

3. Остальное на Ваш вкус.

Левый нижний угол будет занят номером

Оборотная сторона:

1. www.forma-market.ru

[email protected]

Москва, ул. красной сосны, д 2а, павильон 2.9

2. Условия предоставления скидки по данной карте и акции размещены на сайте.

14 лет назад
kladovik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

godknight
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#1
Доволен работой Алексея ! Рекомендую !
Очень хороший заказчик! Своевременная оплата, четкость и оперативность!!! Спасибо за конкурс! Рад сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

godknight
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
#1

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