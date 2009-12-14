Интеллектуальный баннер

$50
БаннерыЗавершен17 заявок345 просмотров
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Необходимо изготовить баннер размером 250х140. Выходные файлы *.swf, *.fla

При наведении мышкой должно обыгрываться интересное действие с курсором и рекламируемым товаром, привлекающее внимание клиента.

Нужна идея + реализация.

Подробности предоставлю выбранному агенту.

Предлагайте цену, сроки, обязательно портфолио с подобными баннерами.

14 лет назад
Maximkin
37 летСША
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
LaBestia
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
Немного затянул сроки но результатом я доволен.
Спасибо за сотрудничество!
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