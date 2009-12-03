Приватный проект для Бабицкого Сергея

Тематика: интернет-магазин бытовой техники. Всего нужно 25 баннеров. Формат: gif, статические. Огромная просьба указывать свои контактные данные, предпочтительно skype. Оплата: 3500 р., яндекс-деньги. Предпочтение участникам с опытом, возможна 50% предоплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать и реализовать в 3-х размерах флеш-баннер.
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