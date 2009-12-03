Приватный проект для Бабицкого Сергея

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Необходимо разработать и реализовать в 3-х размерах флеш-баннер.

14 лет назад
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад
$90
1 день
Иногда возникают ситуации, что приходится делать достаточное количество правок и все это требует железного терпения. Сергей, у вас есть все, чтобы разрулить любой рабочий момент! Огромное спасибо за терпение и качественную работу!
Работа с Вами - одно удовольствие!
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