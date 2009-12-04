Баннер для сайта курортной недвижимости

Очень доволен работой. Рекомендую. Реагировал быстро и понял четко, что мы хотели. Работа заняла 2 дня, но только потому что мы не приняли первый вариант (хотя и он был отличным) по причине некоторых разногласий в нашей команде - кто-то хотел летний вариант, а кто-то зимний. После некоторых дополнительных инструкций - вопросов по поводу утверждения баннера просто не возникло... Одним словом - молодец!