Создание двух баннеров

Здравствуйте.

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо создать 2 баннера для рекламной площадки мэйл ру.

Есть два утверждённых сценария баннера.

Срок сдачи баннера в субботу - воскресение, учитывая что могут быть правки.

От вас - сроки и цена. ТЗ в приложении

Требования:

- строго по сценарию

- если вы взяли делать проект, доведите его до конца

- работа оплачивается по факту, можно частями, если я увижу что вам действительно есть что показать.