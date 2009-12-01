Флеш анимация для сайта

Как баннер справа на сайте http://www.aspr.ru/ (препродажная подгтовка)

для сайта senat*auto.*ru (убрать звездочки) - будет помещен под меню!

Тоже сначала машина в не очень хорошем состоянии, потом какие-то манипуляции над ней производятся, начинает блестеть и текст

"1.Предпродажная подготовка

2. Комплекс услуг - локальный ремонт,полировка,химчистка!

3. Сенат Авто. Звони 229-23-66! "

оставляйте цену и аську