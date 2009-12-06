Флеш баннер

Добрый день

Есть 5 уже готовых .jpg картинок

Из них нужно сделать флеш банер, на котором картинки будут поочередно друг друга сменять, по кругу.

Способ смены картинки А на картинку Б и тд. – как рекламный щит.... как бы полоски вертикальные перекручиваются и сменяют изображение плавно. Волна идет с левой стороны в правую

Выслушаю Ваши предложения