Флеш баннер

БаннерыЗавершен30 заявок479 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

Есть 5 уже готовых .jpg картинок

Из них нужно сделать флеш банер, на котором картинки будут поочередно друг друга сменять, по кругу.

Способ смены картинки А на картинку Б и тд. – как рекламный щит.... как бы полоски вертикальные перекручиваются и сменяют изображение плавно. Волна идет с левой стороны в правую

Выслушаю Ваши предложения

14 лет назад
R1DD1CK
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
riente
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично выполнил работу, учел все доработки, без претензий итд... Рекомендую
Хороший заказчик, успешное сотрудничество =)
  • Похожие заказы

  • Флеш анимация для сайта

    Как баннер справа на сайте http://www.aspr.ru/ (препродажная подгтовка) для сайта senat*auto.*ru (убрать звездочки) - будет помещен под меню! Тоже сначала машина в не очень хорошем состоянии, потом какие-то манипуляции над ней производятся, начинает блестеть и текст "1.Предпродажная подготовка 2. ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание баннера

    $50

    Требуется сделать баннер с flash-анимацией... Интересуют примеры работ c flash...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн 2 баннеров для новогодних скидок

    $10

    Требуется разработать 2 баннера для новогодних скидок (горизонтальный) 790 х 100 - 120 пх 1 баннер для Рождества (цена 25 евро ) 2 для Нового года (цена 20 евро) пример вложении Просьба присылать в реации линк на баннер. ! Оплата ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеллектуальный баннер

    $50

    Необходимо изготовить баннер размером 250х140. Выходные файлы *.swf, *.fla При наведении мышкой должно обыгрываться интересное действие с курсором и рекламируемым товаром, привлекающее внимание клиента. Нужна идея + реализация. Подробности предоставлю выбранному агенту. Предлагайте цену, сроки, обязательно портфолио с подобными ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание двух баннеров

    $100

    Здравствуйте. Уважаемые фрилансеры! Необходимо создать 2 баннера для рекламной площадки мэйл ру. Есть два утверждённых сценария баннера. Срок сдачи баннера в субботу - воскресение, учитывая что могут быть правки. От вас - сроки и цена. ТЗ в приложении Требования: - строго по ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Группа тизеров для интернет-магазина

    $120

    Тематика: интернет-магазин бытовой техники. Всего нужно 25 баннеров. Формат: gif, статические. Огромная просьба указывать свои контактные данные, предпочтительно skype. Оплата: 3500 р., яндекс-деньги. Предпочтение участникам с опытом, возможна 50% предоплата.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Серии несложных баннеров (gif-анимация)

    Необходимо сделать 2 серии несложных баннеров, форматы: 630х90, 728х90, 240х350, 240х400, 468х60 по 3-4 сюжета в каждой серии каждого формата, несложная анимация (до 3-4 слайдов). заказчики - интернет-каталог товаров, тематика - универсальная и туристический портал (реклама туров). работа ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад