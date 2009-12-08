Flash баннер, открытка

Как баннер справа на сайте http://www.aspr.ru/ (препродажная подгтовка) для сайта senat*auto.*ru (убрать звездочки) - будет помещен под меню! Тоже сначала машина в не очень хорошем состоянии, потом какие-то манипуляции над ней производятся, начинает блестеть и текст "1.Предпродажная подготовка 2. ...