Flash баннер, открытка

БаннерыЗавершен22 заявки313 просмотров
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Нужен флешер! :)

Текущие задачи - разработка баннера (меняются слайды). Ели все ок, есть несколько флеш открыток.

Присылайте сроки, цены, портфолио. Спасибо!

14 лет назад
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Андрей молодец! Сделал все оперативно и аккуратно. Спасибо!
Спасибо за работу. Рекомендую Николая как отличного заказчика! Исчерпывающее задание, своевременная оплата, приятный собеседник
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