Нужен баннер во флеше-гифе для муз.группы.

# 1 — $

Нужен банер желательно во флеше 150х150 (вес по возможности минимальный, но не в ущерб качеству) для музыкальной группы CHOCOLA. Песни есть на сайте http://www.ross-studio.com/53/

Банер может скопировать лицевую обложку промо-диска. В приложении - фото девушек+обложка будущего промо-диска. (фото идеи на всякий случай)

Характеристики: желательно, но не обязательно использовать фото (где вдвоем) или со шляпами. Лого прилагается.

Выбор будет между двумя фразами...какая лучше прочтется..

Главное, в банере не должно быть наворотов, нужен минимум...например звездочка мелькнула или искорка вспыхнула и погасла, очень аккуратно и осторожно, что бы не банально не пошло...Оригинальность приветствуется.

два варианта фраз следом за логотипом:

Chocola

очень близко... City stile of Moscow

Chocola

разлитая карамель… City stile of Moscow

City stile of Moscow (расположить в самом низу)

Можно попробовать обе фотографии, но лица желательно не укрупнять...

Желательно посмотреть промо обложку и по расположению..распределить грамотно в пространстве Лого, текст и лица.