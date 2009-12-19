Нужен баннер во флеше-гифе для муз.группы.

$30
БаннерыЗавершен16 заявок971 просмотр
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#1$

Нужен банер желательно во флеше 150х150 (вес по возможности минимальный, но не в ущерб качеству) для музыкальной группы CHOCOLA. Песни есть на сайте http://www.ross-studio.com/53/

Банер может скопировать лицевую обложку промо-диска. В приложении - фото девушек+обложка будущего промо-диска. (фото идеи на всякий случай)

Характеристики: желательно, но не обязательно использовать фото (где вдвоем) или со шляпами. Лого прилагается.

Выбор будет между двумя фразами...какая лучше прочтется..

Главное, в банере не должно быть наворотов, нужен минимум...например звездочка мелькнула или искорка вспыхнула и погасла, очень аккуратно и осторожно, что бы не банально не пошло...Оригинальность приветствуется.

два варианта фраз следом за логотипом:

Chocola

очень близко... City stile of Moscow

Chocola

разлитая карамель… City stile of Moscow

City stile of Moscow (расположить в самом низу)

Можно попробовать обе фотографии, но лица желательно не укрупнять...

Желательно посмотреть промо обложку и по расположению..распределить грамотно в пространстве Лого, текст и лица.

14 лет назад
ankor11
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
WoodCat-design
Анна Егорова 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
Анна, сразу угадала образ...достойно и честно выдержала все мои претензии и корректировки...хотелось бы чуточку ее большей разговорчивости и отзывчивости, но видимо ее деловые качества превыше разговоров.
С Александром было приятно работать. Он четко формулирует свои пожелания к работе, от которых она становится только лучше. Оплата поступила вовремя. Александр очень приятный в общении человек! Галантный и позитивный ;)
Заявки фрилансеров
WoodCat-design
Анна Егорова 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
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