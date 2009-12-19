Нужен баннер во флеше-гифе для муз.группы.

Создать новогодний баннер для консалтинговой компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен банер желательно во флеше 150х150 (вес по возможности минимальный, но не в ущерб качеству) для музыкальной группы CHOCOLA. Песни есть на сайте http://www.ross-studio.com/53/
Банер может скопировать лицевую обложку промо-диска. В приложении - фото девушек+обложка будущего промо-диска. (фото идеи на всякий случай)
Характеристики: желательно, но не обязательно использовать фото (где вдвоем) или со шляпами. Лого прилагается.
Выбор будет между двумя фразами...какая лучше прочтется..
Главное, в банере не должно быть наворотов, нужен минимум...например звездочка мелькнула или искорка вспыхнула и погасла, очень аккуратно и осторожно, что бы не банально не пошло...Оригинальность приветствуется.
два варианта фраз следом за логотипом:
Chocola
очень близко... City stile of Moscow
Chocola
разлитая карамель… City stile of Moscow
City stile of Moscow (расположить в самом низу)
Можно попробовать обе фотографии, но лица желательно не укрупнять...
Желательно посмотреть промо обложку и по расположению..распределить грамотно в пространстве Лого, текст и лица.
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