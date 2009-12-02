Баннер, кнопка, микрополоса

Необходимо разработать баннер 468х60, кнопку 125х125, микрополосу 88х31 для сайта баскетбольного клуба "Авангард", г. Коломна - www.bc-kolomna.ru. Все в едином стиле. Должен быть использован логотип - см. аттачмент. Для логотипа есть исходник в векторе (cdr). Умеренно анимированный гиф. В большом баннере должна быть строка "БАСКЕТБОЛ В КОЛОМНЕ". Нельзя использовать "БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ". Креатив приветствуется и вознаграждается дополнительно.

Для большого баннера интересна флэш анимация - если есть идеи - можно обсудить.