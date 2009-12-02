Баннер, кнопка, микрополоса

$50
БаннерыЗакрыт17 заявок236 просмотров
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Необходимо разработать баннер 468х60, кнопку 125х125, микрополосу 88х31 для сайта баскетбольного клуба "Авангард", г. Коломна - www.bc-kolomna.ru. Все в едином стиле. Должен быть использован логотип - см. аттачмент. Для логотипа есть исходник в векторе (cdr). Умеренно анимированный гиф. В большом баннере должна быть строка "БАСКЕТБОЛ В КОЛОМНЕ". Нельзя использовать "БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ". Креатив приветствуется и вознаграждается дополнительно.

Для большого баннера интересна флэш анимация - если есть идеи - можно обсудить.

14 лет назад
Dinas
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
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