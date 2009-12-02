Новогодняя gif открытка 2010 г.

$20
БаннерыЗакрыт23 заявки364 просмотра
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Необходимо сделать корпоративную новогоднюю анимационную открытку, на двух языках ( русский и английский).

Текст:

"Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Желаем Вам и вашим близким здоровья, благополучия, удачи в бизнесе, надёжных партнёров и успешных проектов!

Надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться, принося не только прибыль, но и радость общения.

Пусть в Новом году наши возможности обгоняют наши желания!

Коллектив Русской Чайной Компании"

Лого в приложении. Это обязательно должен быть формат gif, т.к. будет пересылаться по электронной почте.

Только не должно быть никаких баранок и самоваров. Клиент не ассоциируется себя с этим.

14 лет назад
GALAKTIKARA
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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