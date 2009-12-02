Flash-баннер

# 1 — $

Формат баннера 400x240.

Стиль реализации – как сайт sportih.ru(дизайн и используемые шрифты приложены архивом).

При нажатии на баннер в любой момент времени в новом окне браузера должна открываться вкладка http://sportih.ru/page/vancouver/tours/

Хоккеист должен быть таким либо выполнен в таком стиле

http://www.vancouver2010.com/olympic-hockey/

Сценарий:

1) Белый экран. Промелькает (0,7 сек) хоккеист с шайбой из левого верхнего угла в правый нижний.

2) Проходит 1 сек. Промелькает (07 сек) хоккеист с шайбой из правого верхнего угла в правый нижний.

3) Хоккеист останавливается в центре экрана и ударяет шайбу в сторону зрителя. Шайба ударяет о экран и вылетает Лого спортинвестхолдинга а так же надпись

Эксклюзивные туры на хоккей и Олимпийские игры 2010..

Нужны вопросы, уточнения? Пишите!