Flash-баннер

БаннерыЗакрыт3 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Формат баннера 400x240.

Стиль реализации – как сайт sportih.ru(дизайн и используемые шрифты приложены архивом).

При нажатии на баннер в любой момент времени в новом окне браузера должна открываться вкладка http://sportih.ru/page/vancouver/tours/

Хоккеист должен быть таким либо выполнен в таком стиле

http://www.vancouver2010.com/olympic-hockey/

Сценарий:

1) Белый экран. Промелькает (0,7 сек) хоккеист с шайбой из левого верхнего угла в правый нижний.

2) Проходит 1 сек. Промелькает (07 сек) хоккеист с шайбой из правого верхнего угла в правый нижний.

3) Хоккеист останавливается в центре экрана и ударяет шайбу в сторону зрителя. Шайба ударяет о экран и вылетает Лого спортинвестхолдинга а так же надпись

Эксклюзивные туры на хоккей и Олимпийские игры 2010..

Нужны вопросы, уточнения? Пишите!

14 лет назад
StelZek
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нужен баннер во флеше-гифе для муз.группы.

    $30

    Нужен банер желательно во флеше 150х150 (вес по возможности минимальный, но не в ущерб качеству) для музыкальной группы CHOCOLA. Песни есть на сайте http://www.ross-studio.com/53/ Банер может скопировать лицевую обложку промо-диска. В приложении - фото девушек+обложка будущего ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Новогодняя flash-открытка

    $100

    Легкая, веселая, с элементами нашего фирменного стиля, формирующая новогоднее настроение. Необходимо легко обыграть наш профиль (поставка оборудования для джус-баров, кафе, ресторанов http://www.juicemaster.ru/about/ ) и при этом обойтись без излишней саморекламы. Требования: - идея - звук ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash баннер, открытка

    Нужен флешер! :) Текущие задачи - разработка баннера (меняются слайды). Ели все ок, есть несколько флеш открыток. Присылайте сроки, цены, портфолио. Спасибо!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 100 на 100

    Необходимо сделать баннер для сайта азартных игр http://x-win.ru формат 100 на 100 gif. Приветствуются дизайнеры с большим опытом работы в сфере азартные игры.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш баннер

    Добрый день Есть 5 уже готовых .jpg картинок Из них нужно сделать флеш банер, на котором картинки будут поочередно друг друга сменять, по кругу. Способ смены картинки А на картинку Б и тд. – как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш анимация для сайта

    Как баннер справа на сайте http://www.aspr.ru/ (препродажная подгтовка) для сайта senat*auto.*ru (убрать звездочки) - будет помещен под меню! Тоже сначала машина в не очень хорошем состоянии, потом какие-то манипуляции над ней производятся, начинает блестеть и текст "1.Предпродажная подготовка 2. ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад