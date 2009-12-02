Flash-баннер

Нужен банер желательно во флеше 150х150 (вес по возможности минимальный, но не в ущерб качеству) для музыкальной группы CHOCOLA. Песни есть на сайте http://www.ross-studio.com/53/ Банер может скопировать лицевую обложку промо-диска. В приложении - фото девушек+обложка будущего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Формат баннера 400x240.
Стиль реализации – как сайт sportih.ru(дизайн и используемые шрифты приложены архивом).
При нажатии на баннер в любой момент времени в новом окне браузера должна открываться вкладка http://sportih.ru/page/vancouver/tours/
Хоккеист должен быть таким либо выполнен в таком стиле
http://www.vancouver2010.com/olympic-hockey/
Сценарий:
1) Белый экран. Промелькает (0,7 сек) хоккеист с шайбой из левого верхнего угла в правый нижний.
2) Проходит 1 сек. Промелькает (07 сек) хоккеист с шайбой из правого верхнего угла в правый нижний.
3) Хоккеист останавливается в центре экрана и ударяет шайбу в сторону зрителя. Шайба ударяет о экран и вылетает Лого спортинвестхолдинга а так же надпись
Эксклюзивные туры на хоккей и Олимпийские игры 2010..
Нужны вопросы, уточнения? Пишите!
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