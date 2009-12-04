Баннер новогодний для сайта автомобильной тематики

$10
БаннерыЗавершен15 заявок325 просмотров
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Sena*tauto.r u/index.html будет размещен на главной странице, сбоку от лого

формат 728*90

тексты

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что нибудь новогоднее и чтобы вписывалось в дизайн сайта

формат - флэш или гиф

14 лет назад
rocafella
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$10
2 дня
Оперативно и креативно сделал баннер! Только положительные впечатления
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата.
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