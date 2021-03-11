KDbled

Константин Савин KDbled

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сложный проект? Погружаюсь в тему!

Люблю решать сложные дизайнерские задачи, с автоматизацией, работой с данными, настройкой шаблонов и объединением разных дизайнов под одной крышой. Глубоко вникаю в тематику работы, особенно на крупных заказах.

Выдерживаю долгую напряженную работу, очень высокая стрессоустойчивость.

 

Нужно заверстать 300 упаковок товара, а у на руках только один дизайн и сроки горят? Это ко мне!

А если Вы ищете художника креативщика, прошу не рассматривать меня как сильного кандидата.

Мой дизайн лаконичен, аккуратен, но я не рисую всеми цветами радуги.

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