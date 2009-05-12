Плагин использует прямые запросы к базе данных. Так как на наших блогах стоит multiDB, то есть базы разбита на множество баз, поэтому необходимо исправление плагина по замене прямых запросов к базе на использование функций самого ...
Дополнение одной настройки в интерфейс (php)
О проекте вкратце:
это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6"
http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester)
Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ и игра начинается на определенном сервере.
На странице НАСТРОЕК нужно поработать с настройкой СТАВКА:
Дело в том, что к странице НАСТРОЕК можно обратиться и со страницы самой СОЗДАННОЙ ИГРЫ, нажав кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Так вот если баланс игроков находящихся в созданной игре менее той ставки что редактирует создатель - нужно чтобы система не давала сохранять и ругалась: "Не достаточно сред-в у игроков".
Сейчас на настройку СТАВКА только одно ограничение - минимум 5 рублей. Нужно сделать так чтобы и это ограничение осталась и то чтобы создатель не мог менять ставку больше чем значение поля cb_balans у остальных игроков, находяшихся в в игре.
СРОКИ: Данное задание нужно выполнить сегодня.
ОПЛАТА: Выгодная для нас цена - 200 WMR по факту. Можете предложить свои цены.
Заинтересованным дадим доступ к фтп, к папке где весь интерфейс. Весь код закоменторован и написан чисто.
195432266
Выбранный исполнитель
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