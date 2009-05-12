Дополнение одной настройки в интерфейс (php)

О проекте вкратце:

это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6"

http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester)

Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ и игра начинается на определенном сервере.

На странице НАСТРОЕК нужно поработать с настройкой СТАВКА:

Дело в том, что к странице НАСТРОЕК можно обратиться и со страницы самой СОЗДАННОЙ ИГРЫ, нажав кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Так вот если баланс игроков находящихся в созданной игре менее той ставки что редактирует создатель - нужно чтобы система не давала сохранять и ругалась: "Не достаточно сред-в у игроков".

Сейчас на настройку СТАВКА только одно ограничение - минимум 5 рублей. Нужно сделать так чтобы и это ограничение осталась и то чтобы создатель не мог менять ставку больше чем значение поля cb_balans у остальных игроков, находяшихся в в игре.

СРОКИ: Данное задание нужно выполнить сегодня.

ОПЛАТА: Выгодная для нас цена - 200 WMR по факту. Можете предложить свои цены.

Заинтересованным дадим доступ к фтп, к папке где весь интерфейс. Весь код закоменторован и написан чисто.

195432266