Найти ошибку и поправить (Ajax)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

О проекте вкратце:

это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6"

http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester)

Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ и игра начинается на определенном сервере.

На главной странице интерфейса есть 2 вкладки (где список игр) :

-НАБОР (игры которые созданы но еще не начаты)

-В ПРОЦЕССЕ (начатые игры, т.е. создатель нажал кнопку НАЧАТЬ ИГРУ)

ЗАДАЧА:

Вкладка в процессе не выводит список начатых игр, хотя недавно делали данную функцию на аяксе и все работало, но мы из-за того что добавляли пару поправок в интерфейс - наверно сбили что-то.

К сожалению вебмастер, который сделал данную функцию отсутсвует, нужно найти ошибку и узнать почему при нажатии В процессе - не отображаются игры которые НАЧАТЫ.

СРОКИ: Данное задание нужно выполнить сегодня.

ОПЛАТА: Выгодная для нас цена - 150 WMR по факту. Можете предложить свои цены.

Заинтересованным дадим доступ к фтп, к папке где весь интерфейс. Весь код закоменторован и написан чисто.

195432266

AJAX
16 лет назад
unfon
Амир 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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