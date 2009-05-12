Требуется несложная штука. для сайта магазина по продаже светильников, люстр и прочей световой техники для дома требуется небольшой инструмент, суть которого будет сводиться к следующему. - администратор сайта закачивать по категориям в каталог ...
Нужно натянуть шаблон на движок
Есть шаблон в html. Нужно натянуть под ключ его на один из движков с хорошим функционалом.
Требования -
1.не DLE
2. Хорошая вложенность категорий
3. Хороший функционал движка
4. Без копирайта со стороны разработчиков движка.
5. Движок не сырой
Без практических примеров ваша заявка не рассматривается.
От здесь вас примеры + ася.
С тем кто понравился, я выйду на контакт по асе.
Заявки фрилансеров
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