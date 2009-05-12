Нужно натянуть шаблон на движок

Есть шаблон в html. Нужно натянуть под ключ его на один из движков с хорошим функционалом.

Требования -

1.не DLE

2. Хорошая вложенность категорий

3. Хороший функционал движка

4. Без копирайта со стороны разработчиков движка.

5. Движок не сырой

Без практических примеров ваша заявка не рассматривается.

От здесь вас примеры + ася.

С тем кто понравился, я выйду на контакт по асе.