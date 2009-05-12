Нужно натянуть шаблон на движок

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок241 просмотр

Есть шаблон в html. Нужно натянуть под ключ его на один из движков с хорошим функционалом.

Требования -

1.не DLE

2. Хорошая вложенность категорий

3. Хороший функционал движка

4. Без копирайта со стороны разработчиков движка.

5. Движок не сырой

Без практических примеров ваша заявка не рассматривается.

От здесь вас примеры + ася.

С тем кто понравился, я выйду на контакт по асе.

DLEHTML
16 лет назад
promo120
46 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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