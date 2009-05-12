Есть шаблон в html. Нужно натянуть под ключ его на один из движков с хорошим функционалом. Требования - 1.не DLE 2. Хорошая вложенность категорий 3. Хороший функционал движка ...
Доска объявлений
Требуется доска объявлений для сайта www.r-a-n.ru – недвижимость
1. Состоящая из двух разделов (подразделы не требуются) –
- 1 раздел – объявления о недвижимости
- 2 раздел – объявления обо всём остальном
Доска должна запоминать пользователя и подставлять его координаты имя, e-mail и телефон.
Обязательно легко читаемая капча, но недоступная Хрумеру, при вводе текста объявления
Обязательно подтверждение о размещении объявления на контактный e-mail и только после этого размещение на доске
Алгоритм работы доски – при добавлении объявления запрос – собственник – посредник, разный цвет на доске, если в раздел (собственники) приходит текст объявления и координаты на указанный мной е-mail.
На доске должно быть предусмотрено:
- поддрержка разрешения от 800х600 и выше и корректная работа с большинством браузеров
- создание отдельной страницы (ветви) для каждого объявления
- объявление от одного лица в один раздел не чаще 1 раз в 15 минут
- каждое 4 объявление должно генерироваться из прайса – www.r-a-n.ru/price_ran.xl.. случайным образом и размещаться в 1 раздел как от посредника
- стоп слова при размещении объявлений (нельзя размещать объявления содержащие стоп слова, которые формируются администратором доски)
- возможность отвечать на (или коментировать) объявления с доски через форму с отправкой уведомления разместившему объявление
- возможность размещения рекламного (рекламных) блоков
- поиск по доске объявлений
Администрирование:
- через веб интерфейс с откатом назад на 4 шага:
- изменение параметра собственник-посредник
- блокировка пользователя по телефону, е-mail или IP
- изменение срока хранения объявления одного или всех
Для принятия решения мне ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется пример доски, а также срок и сумма.
8-909-941-3450
ICQ 21852009
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