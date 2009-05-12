Требуется доска объявлений для сайта www.r-a-n.ru – недвижимость

1. Состоящая из двух разделов (подразделы не требуются) –

- 1 раздел – объявления о недвижимости

- 2 раздел – объявления обо всём остальном

Доска должна запоминать пользователя и подставлять его координаты имя, e-mail и телефон.

Обязательно легко читаемая капча, но недоступная Хрумеру, при вводе текста объявления

Обязательно подтверждение о размещении объявления на контактный e-mail и только после этого размещение на доске

Алгоритм работы доски – при добавлении объявления запрос – собственник – посредник, разный цвет на доске, если в раздел (собственники) приходит текст объявления и координаты на указанный мной е-mail.

На доске должно быть предусмотрено:

- поддрержка разрешения от 800х600 и выше и корректная работа с большинством браузеров

- создание отдельной страницы (ветви) для каждого объявления

- объявление от одного лица в один раздел не чаще 1 раз в 15 минут

- каждое 4 объявление должно генерироваться из прайса – www.r-a-n.ru/price_ran.xl.. случайным образом и размещаться в 1 раздел как от посредника

- стоп слова при размещении объявлений (нельзя размещать объявления содержащие стоп слова, которые формируются администратором доски)

- возможность отвечать на (или коментировать) объявления с доски через форму с отправкой уведомления разместившему объявление

- возможность размещения рекламного (рекламных) блоков

- поиск по доске объявлений

Администрирование:

- через веб интерфейс с откатом назад на 4 шага:

- изменение параметра собственник-посредник

- блокировка пользователя по телефону, е-mail или IP

- изменение срока хранения объявления одного или всех

Для принятия решения мне ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется пример доски, а также срок и сумма.

8-909-941-3450

ICQ 21852009

[email protected]