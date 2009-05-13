Парсинг 2-х сайтов

Нужно спарсить 2 раздела с первого сайта и 1 раздел со второго сайта. Количество пропаршиваемых страниц - 300-500. Структа урлов сайта очень простая и прогонится в цикле. При наличии опыта объем работы на час.

Нужно записисать спаршенную информацию в csv файл. Подробности - по емейлу.