Есть сайт алкогольной компании на CMS Drupal 6 с интернет-магазином Ubercart. Товару добавлены поля различных характеристик. По ним нужно соорудить удобный фильтр/поисковик, желательно, если это возможно, при помощи готовых модулей. Руководство хочет что-то подобное фильтру ...
Настройка и установка SocialEngine,верстка шаблона
Необходим человек хорошо знающий SocialEngine
Работа заключается в настройке движка
установке новых модулей плагин
верстка шаблона
Человек нужен на долго (долгосрочное сотрудничество)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Имеется CMS PHPShop 2.1.97.0.1 Enterprise. Требуется оперативно доработать сайт в части функционала и дизайна. Дизайн: На основе существующего шаблона сделать перекомпоновку блоков, создать несколько новых графических элементов, сочетать с существующим логотипом (имеется в ...Завершен16 лет назад
- $50
Здравствуйте Требуется парсер/граббер форума vbulletin. Вариант 1 - всю тему (ветку) форума в один файл txt (html) Вариант 2 - полный импорт - учитывая все ники на форуме. Возможность ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Необходимо заверстанный (div) макет прикрутить к vam shop 1.5 и помочь с небольшой настройкой модулей.Завершен16 лет назад
- $10
Нужно спарсить 2 раздела с первого сайта и 1 раздел со второго сайта. Количество пропаршиваемых страниц - 300-500. Структа урлов сайта очень простая и прогонится в цикле. При наличии опыта объем работы на час. ...Завершен16 лет назад
Нужно создать клон модуля files . движок slaed 4.2. все что нужно вышлю. выберу по бюджету. пишите сразу аськиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется доска объявлений для сайта www.r-a-n.ru – недвижимость 1. Состоящая из двух разделов (подразделы не требуются) – - 1 раздел – объявления о недвижимости - 2 раздел – объявления ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Есть шаблон в html. Нужно натянуть под ключ его на один из движков с хорошим функционалом. Требования - 1.не DLE 2. Хорошая вложенность категорий 3. Хороший функционал движка ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется несложная штука. для сайта магазина по продаже светильников, люстр и прочей световой техники для дома требуется небольшой инструмент, суть которого будет сводиться к следующему. - администратор сайта закачивать по категориям в каталог ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $120
Стоит задача создания сайта с базой автозапчастей из 1С и функцией поиска. нужен программист, знающий 1С7.7Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад