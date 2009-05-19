Нужно натянуть уже заверстанный дизайн на Vam Shop

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок194 просмотра

Необходимо заверстанный (div) макет прикрутить к vam shop 1.5 и помочь с небольшой настройкой модулей.

16 лет назад
danger4k
Дмитрий 
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_antonov
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$80
3 дня
Всё просто супер. По срокам несколько дольше чем планировалось, но в процессе возникло много дополнительных вопросов, которые Олег с блеском решил. http://www.kindershop.su - результат на лицо))
Прекрасный заказчик. Цель была поставлена четка и ясно. Оплату получил мгновенно.

Заявки фрилансеров

oleg_antonov
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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