есть проект www.allwork.ru Нужно подумать над юзабилити и сделать дизайн главной странички. Предложить лого. Фирменные цвета пока не определены. Как впрочем и весь концепт портала. Портфолио не важно. С вас предварительный эскиз (очень черновой, чуть ли не цветные квадратики). На ...