Необходимо сверстать 3 страницы интернет-магазина: карточка товара, страница категории, и страница списка всех категорий. И натянуть на существующий магазин на HostCMS PSD макеты и подробное описание всех новых элементов есть. Небольшие правки главной страницы.
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать (предпочительно PHP) парсер объявлений с одного из крупных порталов недвижимости, а именно объявления о аренде и продаже квартир. Например, с циана, миеля и т.д. Публиковать это всё нужно будет в Drupal 7.0Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $300
Для автоматического создания ссылок из текста статей(перелинковка) на другие материалы используется модуль glossify. Он умеет находить в тексте всех статей ключевые фразы, указанные в отдельном поле материала, на который нужно ссылаться. Проблема в том, что модуль ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Необходимо заверстанный (div) макет прикрутить к vam shop 1.5 и помочь с небольшой настройкой модулей.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
www.gen.su Требуется редизайн, так как существующий внешний (блоговый) вид совсем не отражает объёма ежедневно пополняемых новостей. Нужен именно "новостник" и основной упор именно на юзабилити, а не набор ненужных завитушек. Желательно увидеть в портфолио дизайны новостных сайтов ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется дизайн + натягивания на Drupal сайта стоматологической направленности Верстка DIVДизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $300
необходимо создать тему (сайт про банк) под Drupal: 1. красиво нарисовать 2. заверстать div 3. натянуть на Drupal (php)Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта и логотип. Шаблоны с монстра не интересуют. Нужен оригинальный дизайн с набором иконок.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно написать на PHP сервис поиска работы. Вакансии и резюме с возможностью добавления, поиска и сортировки. Достаточно масштабируемый. С системой репутаций, внутренней перепиской и обсуждениями вакансий. Подробности при личной переписке.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
есть проект www.allwork.ru Нужно подумать над юзабилити и сделать дизайн главной странички. Предложить лого. Фирменные цвета пока не определены. Как впрочем и весь концепт портала. Портфолио не важно. С вас предварительный эскиз (очень черновой, чуть ли не цветные квадратики). На ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
http://www.simonelectric.ru/ нужно сделать подобное на флеше... отличия: 1. 10 текстур (возможность выбора) 2. 20 цветов рамок на розетке и 20 цветов кнопки (нужно реализовать возможность выбирать отдельно как цвет рамки так и кнопки) 3. розеток пока 14 но может быть ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад