danger4k

Дмитрий Черенков danger4k

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на hostCMS

    Необходимо сверстать 3 страницы интернет-магазина: карточка товара, страница категории, и страница списка всех категорий. И натянуть на существующий магазин на HostCMS PSD макеты и подробное описание всех новых элементов есть. Небольшие правки главной страницы.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется написание парсера под Drupal

    Необходимо написать (предпочительно PHP) парсер объявлений с одного из крупных порталов недвижимости, а именно объявления о аренде и продаже квартир. Например, с циана, миеля и т.д. Публиковать это всё нужно будет в Drupal 7.0

    PHPDrupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка модуля для Drupal 6

    $300

    Для автоматического создания ссылок из текста статей(перелинковка) на другие материалы используется модуль glossify. Он умеет находить в тексте всех статей ключевые фразы, указанные в отдельном поле материала, на который нужно ссылаться. Проблема в том, что модуль ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тема под Drupal для новостного сайта

    $1000

    www.gen.su Требуется редизайн, так как существующий внешний (блоговый) вид совсем не отражает объёма ежедневно пополняемых новостей. Нужен именно "новостник" и основной упор именно на юзабилити, а не набор ненужных завитушек. Желательно увидеть в портфолио дизайны новостных сайтов ...

    CSSDrupal
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сервис поиска работы

    $1000

    Нужно написать на PHP сервис поиска работы. Вакансии и резюме с возможностью добавления, поиска и сортировки. Достаточно масштабируемый. С системой репутаций, внутренней перепиской и обсуждениями вакансий. Подробности при личной переписке.

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    есть проект www.allwork.ru Нужно подумать над юзабилити и сделать дизайн главной странички. Предложить лого. Фирменные цвета пока не определены. Как впрочем и весь концепт портала. Портфолио не важно. С вас предварительный эскиз (очень черновой, чуть ли не цветные квадратики). На ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно сделать подбор розеток

    http://www.simonelectric.ru/ нужно сделать подобное на флеше... отличия: 1. 10 текстур (возможность выбора) 2. 20 цветов рамок на розетке и 20 цветов кнопки (нужно реализовать возможность выбирать отдельно как цвет рамки так и кнопки) 3. розеток пока 14 но может быть ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
oleg_antonov
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Нужно натянуть уже заверстанный дизайн на Vam Shop
Прекрасный заказчик. Цель была поставлена четка и ясно. Оплату получил мгновенно.
Всё просто супер. По срокам несколько дольше чем планировалось, но в процессе возникло много дополнительных вопросов, которые Олег с блеском решил. http://www.kindershop.su - результат на лицо))
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