Есть сайт алкогольной компании на CMS Drupal 6 с интернет-магазином Ubercart. Товару добавлены поля различных характеристик. По ним нужно соорудить удобный фильтр/поисковик, желательно, если это возможно, при помощи готовых модулей. Руководство хочет что-то подобное фильтру ...
Доработка CMS PHPShop
Имеется CMS PHPShop 2.1.97.0.1 Enterprise. Требуется оперативно доработать сайт в части функционала и дизайна.
Дизайн:
На основе существующего шаблона сделать перекомпоновку блоков, создать несколько новых графических элементов, сочетать с существующим логотипом (имеется в png)
Функционал:
Изменить поля регистрации
Изменить процесс добавления товара в корзину
Изменить алгоритм отображения блоков «Спецпредложения» и «Новинки каталога»
Изменить страницу выбора способа оплаты при оформлении заказа. Настроить новый модуль оплаты (РБК мани)
Создать модуль редактирования и размещения прайс листов в формате ХML
+ еще ряд мелких доработок
Подробности при дальнейшем общении.
Хотелось бы получить результат под ключ. В случае успешного опыта, предполагаем продолжить сотрудничество по данному сайту в части доработок и переделок.
Требования:
1) Опыт работы с этой CMS
2)Желательно разработчик(и) из СПб. т.к. хотелось бы вести работу посредством личного общения.
3) По вашему желанию может быть заключен договор
Выбранный исполнитель
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