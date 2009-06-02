Доработка CMS PHPShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок291 просмотр

Имеется CMS PHPShop 2.1.97.0.1 Enterprise. Требуется оперативно доработать сайт в части функционала и дизайна.

Дизайн:

На основе существующего шаблона сделать перекомпоновку блоков, создать несколько новых графических элементов, сочетать с существующим логотипом (имеется в png)

Функционал:

Изменить поля регистрации

Изменить процесс добавления товара в корзину

Изменить алгоритм отображения блоков «Спецпредложения» и «Новинки каталога»

Изменить страницу выбора способа оплаты при оформлении заказа. Настроить новый модуль оплаты (РБК мани)

Создать модуль редактирования и размещения прайс листов в формате ХML

+ еще ряд мелких доработок

Подробности при дальнейшем общении.

Хотелось бы получить результат под ключ. В случае успешного опыта, предполагаем продолжить сотрудничество по данному сайту в части доработок и переделок.

Требования:

1) Опыт работы с этой CMS

2)Желательно разработчик(и) из СПб. т.к. хотелось бы вести работу посредством личного общения.

3) По вашему желанию может быть заключен договор

16 лет назад
lord_tarax
Алексей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$300
14 дней
Работа выполнялась по переработке phpshop под наши нужды. Впечатления в целом хорошие. работа выполняется в оговоренные сроки. все вопросы и замечания оперативно выполняются. Хотелось бы отметить творческий подход Игоря к исполнению задания: программист участвует в обсуждении решения возникающих вопросов, предлагает свои варианты.
Очень приятный, понимающий человек. Было приятно работать, спасибо =)!

Заявки фрилансеров

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать фильтр товаров для ИМ на CMS Drupal 6

    Есть сайт алкогольной компании на CMS Drupal 6 с интернет-магазином Ubercart. Товару добавлены поля различных характеристик. По ним нужно соорудить удобный фильтр/поисковик, желательно, если это возможно, при помощи готовых модулей. Руководство хочет что-то подобное фильтру ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер - vbulletin 3.8

    $50

    Здравствуйте Требуется парсер/граббер форума vbulletin. Вариант 1 - всю тему (ветку) форума в один файл txt (html) Вариант 2 - полный импорт - учитывая все ники на форуме. Возможность ...

    HTML
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсинг 2-х сайтов

    $10

    Нужно спарсить 2 раздела с первого сайта и 1 раздел со второго сайта. Количество пропаршиваемых страниц - 300-500. Структа урлов сайта очень простая и прогонится в цикле. При наличии опыта объем работы на час. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доска объявлений

    Требуется доска объявлений для сайта www.r-a-n.ru – недвижимость 1. Состоящая из двух разделов (подразделы не требуются) – - 1 раздел – объявления о недвижимости - 2 раздел – объявления ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash+PHP

    Требуется несложная штука. для сайта магазина по продаже светильников, люстр и прочей световой техники для дома требуется небольшой инструмент, суть которого будет сводиться к следующему. - администратор сайта закачивать по категориям в каталог ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти ошибку и поправить (Ajax)

    $5

    О проекте вкратце: это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6" http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester) Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад