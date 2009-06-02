Доработка CMS PHPShop

Имеется CMS PHPShop 2.1.97.0.1 Enterprise. Требуется оперативно доработать сайт в части функционала и дизайна.

Дизайн:

На основе существующего шаблона сделать перекомпоновку блоков, создать несколько новых графических элементов, сочетать с существующим логотипом (имеется в png)

Функционал:

Изменить поля регистрации

Изменить процесс добавления товара в корзину

Изменить алгоритм отображения блоков «Спецпредложения» и «Новинки каталога»

Изменить страницу выбора способа оплаты при оформлении заказа. Настроить новый модуль оплаты (РБК мани)

Создать модуль редактирования и размещения прайс листов в формате ХML

+ еще ряд мелких доработок

Подробности при дальнейшем общении.

Хотелось бы получить результат под ключ. В случае успешного опыта, предполагаем продолжить сотрудничество по данному сайту в части доработок и переделок.

Требования:

1) Опыт работы с этой CMS

2)Желательно разработчик(и) из СПб. т.к. хотелось бы вести работу посредством личного общения.

3) По вашему желанию может быть заключен договор