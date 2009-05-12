Разработка портала на PYTHON

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Закрыт1 заявка191 просмотр

- Отличное знание Python

- з/п от 40 000 руб.

- 1 мес. 8 ч/в день

Python
16 лет назад
wrk_maria4
Мария 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров