Нужно создать Flash приложение(.swf) такого вида: На фоне картинка сайта,посредине кнопка "ВХОД" (подходящая под дизайн), при клике по кнопке открывается страничка.. Контакты ICQ 2625522
Обрезание и уменьшение gif без потери анимации
Существует функция обрезания гиф анимации, с использованием ImageMagic, но в данном исполнении, в некоторых случаях, происходит искажение анимации. Необходимо переделать либо всю функцию, либо процедуру convert таким образом, чтобы полностью сохранить гиф анимацию, чтобы скрипт резал и уменьшал по заданным параметрам. Необходимо сохранить, используемые в данной функции переменные:
private function _crop_gif($imgDest)
{
$imgSrc = $this->src_path;
$imgWidth = $this->dest_image_w;
$imgHeight = $this->dest_image_h;
$imgSize = getimagesize($this->src_path);
$imgMaxWidth = $imgWidth;
$imgMaxHeight = $imgHeight;
if ($imgSize[0] > $imgSize[1])
{
$thisRatio = $imgSize[0] / $imgSize[1];
$imgMaxWidth = round($imgMaxHeight * $thisRatio);
}
else
{
$thisRatio = $imgSize[1] / $imgSize[0];
$imgMaxHeight = round($imgMaxWidth * $thisRatio);
}
$cmdCommand = "convert -size {$imgMaxWidth}x{$imgMaxHeight} {$imgSrc} -thumbnail {$imgMaxWidth}x{$imgMaxHeight} -gravity center -crop {$imgWidth}x{$imgHeight}+0+0 -repage {$imgWidth}x{$imgHeight} {$imgDest}";
@exec($cmdCommand);
return file_exists($imgDest);
}
Стоимость работы и время исполнения, указывайте в комментариях. Естественно, выполнить работу нужно как можно быстрее.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Ищу программиста для разработки сайта на Битрикс. Дизайн есть, нужна верстка шаблонов, настройка каталога, новостной ленты, блога. Важно: профессионализм, ответственность. Ссылки на работы лучше на e-mail [email protected]Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Добрый день, нужно для сайта php сделать систему регистрации с оплатой доступа (помесячно) + продление доступа (смс или webmoney) ТЗ через icq 467805Завершен16 лет назад
- Отличное знание Python - з/п от 40 000 руб. - 1 мес. 8 ч/в деньВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен аналог этой флешки - http://www.o2online.de/nw/tarife/o/index.html?nidx=0#TabbedAreaВеб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
--==Проект закрыт по причине того, что готовый скрипт был куплен на другом сайте==--Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходим человек хорошо знающий SocialEngine Работа заключается в настройке движка установке новых модулей плагин верстка шаблона Человек нужен на долго (долгосрочное сотрудничество)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Имеется CMS PHPShop 2.1.97.0.1 Enterprise. Требуется оперативно доработать сайт в части функционала и дизайна. Дизайн: На основе существующего шаблона сделать перекомпоновку блоков, создать несколько новых графических элементов, сочетать с существующим логотипом (имеется в ...Завершен16 лет назад
- $50
Здравствуйте Требуется парсер/граббер форума vbulletin. Вариант 1 - всю тему (ветку) форума в один файл txt (html) Вариант 2 - полный импорт - учитывая все ники на форуме. Возможность ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Необходимо заверстанный (div) макет прикрутить к vam shop 1.5 и помочь с небольшой настройкой модулей.Завершен16 лет назад