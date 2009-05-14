Маленькое Flash приложение

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

Нужно создать Flash приложение(.swf) такого вида:

На фоне картинка сайта,посредине кнопка "ВХОД" (подходящая под дизайн), при клике по кнопке открывается страничка..

Контакты ICQ 2625522

16 лет назад
kurtsev
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Работал с человеком! Все гуд.Делал мне несколько флешек.На высшем уровне
Хотоший заказчик, никаких проблем как с постановкой задачи так и с оплатой. Буду рад сотрудничать в дальнейшем и рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад