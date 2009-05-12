Сделать движок сайта по аренде аналогичный esend.su (только без разделов: Квартиры посуточно, Вакансии и Разработка сайтов). У нас будет два сайта: по аренде квартир и по аренде коммерческой недвижимости. Срок 15 дней с учетом выходных! Пишем на PHP5 и Ajax. Нарезаный дизайн предоставляем мы. От Вас также требуется настроить движок на двух разных доменах. По предоплате не работаем! Пишите ТОЛЬКО В ЛИЧКУ ваши варианты по цене.