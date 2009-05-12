Доработка базы данных компании

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Закрыт12 заявок387 просмотров

Требуется программист - фрилансер для доработки базы данных мебельной компании, а так же доработки сайтов нашей компании, написание новых модулей и сервисов.

Работа постоянная!!!!! Программисты расчитывающий на разовый заказ не рассматриваются.

Вы должны иметь хороший опыт работы по написанию баз данных на MySQL, PHP, Ajax и тд, примеры своей работы с тестовыми доступами.

AJAXMySQLPHP
16 лет назад
apelsinoviy
Антон 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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