Доработка базы данных компании

Требуется программист - фрилансер для доработки базы данных мебельной компании, а так же доработки сайтов нашей компании, написание новых модулей и сервисов.

Работа постоянная!!!!! Программисты расчитывающий на разовый заказ не рассматриваются.

Вы должны иметь хороший опыт работы по написанию баз данных на MySQL, PHP, Ajax и тд, примеры своей работы с тестовыми доступами.