Доработка сайта или перенос движка.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок317 просмотров

Исполнителем проекта выбран Усов Владислав (rui).

Больше предложения не рассматриваются.

ВНИМАНИЕ! В данном проекте просьба участвовать только специалистов с рейтингом и отзывами.

Требуется реформирование сайта - www.vezdevoz.ru

Рассматриваем 2 варианта:

1) просто доработку - с целью нормализации админских функций

2) смену движка на более что-то удобное.

Тех задание в приложении. Доступ к ftp дам в личке.

Интересует цена вопроса и сроки.

16 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$200
15 дней

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад